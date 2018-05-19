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Ракетный обман. США не соблюдают договор о РСМД, но обвиняют в этом Россию

08:0019.05.2018
(обновлено: 08:02 19.05.2018)
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© AFP 2018 / POOL / Vincent YUРакеты Tomahawk на борту подлодки USS HamptonРакеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton
© AFP 2018 / POOL / Vincent YU

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео разработать предложения по новым ограничительным мерам против России. На сей раз из-за якобы нарушений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По поводу РСМД Москва и Вашингтон спорят давно, и упреки носят взаимный характер. Очередные санкции вряд ли поспособствуют урегулированию претензий — скорее, в результате договор окончательно разрушится.

Во всем виноват конгресс

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп распорядился подготовить новые санкции против России из-за ракет‍
В меморандуме, который подписал Трамп, есть ссылка на закон о военном бюджете США на 2018 год. Пункт "С" обязывает президента подготовить и представить конгрессу проект ограничительных мер против лиц, ответственных за то, что Россия нарушает договор о РСМД. Закон рекомендует включить в их число высокопоставленных российских чиновников. Ассортимент обычный — от блокирования финансовых операций до запрета на въезд в Соединенные Штаты. На "контрмеры в ответ на нарушения соглашения по РСДМ" в бюджете предусмотрено 58 миллионов долларов и, в частности, упоминается о разработке новой американской наземной ракеты средней дальности.

Теперь главе внешнеполитического ведомства совместно с министерствами финансов и торговли, Пентагоном, а также офисом директора национальной разведки предстоит определить круг лиц, попадающих под санкции, и конкретные меры воздействия на них.

Таким образом, хозяин Белого дома как бы дистанцируется от этого шага, перекладывая основную ответственность на конгрессменов. Тем не менее это решение ясно показывает: американская администрация не намерена обсуждать с Россией разногласия по РСМД, а собирается наращивать давление, надеясь выкручиванием рук добиться желаемого результата. Хотя тем для обсуждения накопилось немало.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Выкручивание рук вместо переговоров

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году и к 1991-му исполнен — все подлежащие ликвидации ракеты были уничтожены обеими сторонами. Но соглашение носит бессрочный характер и предусматривает полный отказ от производства, испытаний и развертывания таких вооружений. А за прошедшие три десятилетия появились новые виды оружия, которые при желании можно отнести к запрещенным договором типам ракет.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия никогда не нарушала договор о РСМД, заявили в Кремле

К примеру, США обвиняют Россию в разработке новых крылатых ракет наземного базирования. На самом деле системы, о которых идет речь, располагают специальным видом боевого аэродинамического оснащения — это так называемые планирующие боеголовки — и к наземным крылатым ракетам не имеют никакого отношения, поскольку у них совершенно иная траектория полета и другая скорость. В свою очередь, пусковые установки американской системы ПРО в Европе позволяют запускать ракеты-мишени и, следовательно, могут использоваться для старта боевых крылатых ракет типа Tomahawk, что Россия считает грубым нарушением договора о РСМД со стороны США. Вашингтон в ответ указывает Москве на комплексы "Искандер" в Калининградской области, хотя Москва полагает, что по своим тактико-техническим характеристикам они никак не попадают под запрет. И таких разногласий с каждым годом все больше.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше

"Проблема в том, что во второй половине 1980-х многих современных видов оружия просто не существовало и их нельзя было предусмотреть в договоре. В любом случае речь идет о технических вопросах, которые при обоюдном желании можно было бы урегулировать за неделю, разработав дополнительные меры контроля, подтверждающие, что и российские, и американские подозрения лишены оснований", — считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов.

Он напоминает, что конкретным поводом для последних обвинений России в нарушении договора стали "неправильные", по мнению США, испытания крылатых ракет большой дальности. Исправить это задним числом невозможно, но вполне реально договориться о введении контроля за размещением этих ракет, считает академик.

Чего хочет Вашингтон

Вашингтону больше не нужен договор по РСМД, и американцы хотят разрушить его руками России, полагает доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский.

Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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СМИ узнали, что США готовят нормативную базу для расторжения договора РСМД

"США заинтересованы в выходе из соглашения — учитывая, что они внесли очень серьезные коррективы в свою ядерную программу и предполагают возможность более широкого применения ядерного оружия. Соответственно, для США очень важный вопрос — выйти из этого соглашения, но сделать это таким образом, чтобы виноватой оказалась Россия", — сказал эксперт-международник в эфире радио Sputnik.

Он подчеркивает, что давление как на оппонентов, так и на партнеров — типичный стиль международной политики Трампа, в который вполне вписывается и ситуация с РСМД.

"Если бы Соединенные Штаты хотели выйти из договора, они бы давно из него вышли, тем более что для Трампа он ничего не стоит, — возражает Алексей Арбатов. — Их цель — заставить Россию признать нарушения, тем самым набрать политические очки и заставить Москву пойти на попятную".

Путь простых и эффективных решений упирается в политическое противостояние, утверждает ученый-международник. С этой точкой зрения согласен и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это чисто политические обвинения, ничем не подтвержденные, не подкрепленные абсолютно никакими фактическими обстоятельствами", — говорит российский военный эксперт.

Путь в никуда

Применение санкций в ситуации, когда претензии носят взаимный характер, — самый контрпродуктивный инструмент, усиливающий конфронтацию, убежден Алексей Арбатов.

"Новые ограничительные меры, которые США предполагают ввести, заставят Россию не раскаяться, а, наоборот, занять еще более жесткую позицию. Потому что под давлением санкций Москва не пойдет ни на какие компромиссы", — говорит аналитик.

Госсекретарь США Джон Керри в Брюсселе. Октябрь 2016 года
© REUTERS / Francois Lenoir
Время - назад: что будет с договором РСМД

В то же время договор о ликвидации РСМД, по мнению Арбатова, сегодня гораздо важнее для России, чем 30 лет назад, когда его подписывали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. За это время геостратегическая ситуация изменилась, и те ракеты средней дальности, которые тогда развертывались в Германии, Великобритании, Италии и ряде других стран, теперь могут быть развернуты в Польше, Румынии, странах Балтии. Для Москвы ситуация стала гораздо более тревожной.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами

"Появилось и новое оружие — беспилотники большой дальности, крылатые ракеты с вариативной дальностью. Статьи договора надо уточнить с учетом современных реалий. Но выходить из него Россия не может себе позволить, потому что это резко ослабит безопасность — и с учетом отношений с НАТО и США, и с учетом отношений с третьими странами", — резюмирует Алексей Арбатов.

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