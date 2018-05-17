Эксперт: США хотят выйти из ДРСМД, но так, чтобы "виновата" была Россия

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить предложения по санкциям против РФ из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik объяснил, в чем, по его мнению, причина таких действий.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Белый дом.

Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года.

Помпео должен разработать их совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть "план мер" против российских чиновников, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.

В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, назвали "откровенной подтасовкой". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия хочет сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский предположил, почему именно ДРСМД оказался в центре внимания Вашингтона.

"США заинтересованы в выходе из соглашения. Учитывая, что они внесли очень серьезные коррективы в свою ядерную программу, и предполагают возможность более широкого применения ядерного оружия. Соответственно, для США очень важный вопрос – выйти из этого соглашения, но сделать это таким образом, чтобы виноватой оказалась Россия", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Впрочем, по его словам, дело не только в обновленной ядерной программе США – такие действия вписываются в русло внешней политики нынешней американской администрации.

"Это вполне характерная политика Дональда Трампа. Например, обсуждался вопрос, будет ли нанесен удар по Северной Корее, – в реальности у американского президента, по всей видимости, не было таких планов. Но, тем не менее, предварительное очень жесткое давление на международного партнера с последующим выходом на благоприятные условия для согласия – это в стиле Трампа. Не знаю, этот ли случай мы сейчас наблюдаем, но буквально недавно обсуждался вопрос о возможной встрече (президента РФ) Владимира Путина и Дональда Трампа. Так что, вполне возможно, президент США усиливает давление на Россию, еще и исходя из своего представления о том, как надо вести международные дела", – считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вместе с тем, отметил он, повод для новых санкций Вашингтону безразличен.

"В целом, санкционная политика США рассчитана на десятилетия. Американцы никогда не рассматривают это как инструмент моментального действия. Это попытка повлиять на экономическое развитие России в перспективе нескольких десятилетий. В этом смысле для США, в общем-то, безразличен повод, по которому они будут наращивать санкции", – заключил эксперт.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

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