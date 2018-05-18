Представитель Украины на Евровидении объяснил, почему говорил на русском

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Певец Melovin, представлявший Украину на Евровидении-2018, объяснил ТСН, почему во время пресс-конференции в Лиссабоне перешел на русский язык.

Это произошло в начале мая. Изначально исполнитель собирался говорить только на украинском языке, однако уже через пять минут оказалось, что ему не хватает словарного запаса. Так, музыкант долго не мог вспомнить слово "письма" и, в конце концов, попросил помощи у переводчицы.

Артист пояснил, что говорить по-украински — это его принципиальная позиция, но из-за нехватки практики он иногда забывает отдельные слова.

"Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика. Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер", — пояснил Melovin.

Певец добавил, что практикует язык самостоятельно, без помощи репетитора.

"Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что никто не говорит идеально по украински. Просто нужно стараться говорить как можно чище и правильнее", — добавил он.