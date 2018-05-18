Южная Корея опровергла данные о предложении вывезти ядерное оружия из КНДР

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (108)

Трансляция новостей о северокорейском ядерном полигоне Пхунгери в Сеуле. архивное фото

Трансляция новостей о северокорейском ядерном полигоне Пхунгери в Сеуле. архивное фото

ТОКИО, 18 мая — РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи опровергла сообщения японской прессы о том, что Сеул якобы предложил США вывезти ядерное оружие КНДР в третью страну.

Как передало агентство Рёнхап , опровержение получили журналисты в Сеуле от секретаря по связям с общественностью президентской администрации Юн Ён Чхана.

"Совершенно не соответствует действительности статья газеты "Асахи" о том, что 24 числа прошлого месяца секретарь президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён якобы предложил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, чтобы ядерное оружие Северной Кореи было вывезено", — приводит агентство заявление Юн Ён Чхана.

По его словам, администрация президента Южной Кореи "активно рассматривает ответные меры в связи с нынешними ложными сообщениями" газеты "Асахи".

Со ссылкой на свои источники эта газета сообщила в пятницу, что Южная Корея предложила США вывезти из КНДР большую часть ядерных вооружений и ядерных материалов.