МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва нарастит диалог с партнерами, в том числе в БРИКС по вопросу снижения зависимости от американской банковской системы и регуляторов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эта экстерриториальность (действий США) постепенно начинает не просто уже тормозить нормальный ход экономического сотрудничества в международной торговле, но превращается в самодовлеющую проблему. И мы будем интенсифицировать диалог с коллегами, в том числе в формате БРИКС, на предмет того, как найти этому всему альтернативу, как от этого начинать избавляться",- добавил он.