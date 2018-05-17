МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва нарастит диалог с партнерами, в том числе в БРИКС по вопросу снижения зависимости от американской банковской системы и регуляторов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нужно форсировать снижение зависимости от американской банковско-финансовой системы, и делать все для того, чтобы существовали альтернативные каналы, направления, возможности для работы в обход тех сейчас очень серьезно дающих о себе знать ресурсов американских политиков, финансистов и регуляторов в плане коррекции поведения независимого бизнеса из других стран",- сказал Рябков журналистам.

"Эта экстерриториальность (действий США) постепенно начинает не просто уже тормозить нормальный ход экономического сотрудничества в международной торговле, но превращается в самодовлеющую проблему. И мы будем интенсифицировать диалог с коллегами, в том числе в формате БРИКС, на предмет того, как найти этому всему альтернативу, как от этого начинать избавляться",- добавил он.