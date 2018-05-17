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Журналисты по всему миру осудили задержание Вышинского

Сюжет:
Задержание главы портала РИА Новости Украина (90)
11:1617.05.2018
(обновлено: 11:51 17.05.2018)
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© Фото : страница Кирилла Вышинского в FacebookКирилл ВышинскийКирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.  Задержание главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало одной из самых резонансных тем как в российских, так и в зарубежных СМИ. Журналисты по всему миру выступили с осуждением репрессивных шагов украинских властей и рассказали о возможных мотивах действий Киева.

"Жест отчаяния"

Так, задержанием Вышинского возмутились сотрудники сербских СМИ.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Традиционный беспредел". Эксперт об этапировании главы РИА Новости Украина
При этом главный редактор портала "Факти" Джуро Билбия заявил, что не удивлен действиями СБУ.

"Мне кажется, это показательно, что они вспомнили о госизмене спустя почти четыре года после основания РИА Новости Украина. Возможно, они прослушивали и следили за коллегой Вышинским, но я думаю, что вряд ли им это поможет, потому что агентство всегда действовало публично" – считает он.

Билбия отметил, что за последние десятилетия даже в самых деспотичных и авторитарных государствах не обвиняли журналистов в госизмене.

Некоторые другие сербские коллеги Вышинского по цеху отметили предвзятость и избирательность украинского правосудия в отношении российских журналистов.

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Шагай в ногу – или пойдешь по этапу. Киев учит журналистов "свободе слова"
"Многие в Белграде могли бы задуматься, (…) почему только к русским и сербским журналистам применяются правила, которые не применяются к другим" – отметил экс-главред авторитетного издания "Вечерние новости" Ратко Дмитрович.

Бывший главный редактор еженедельника НИН Слободан Релич назвал репрессивные шаги Киева жестом отчаяния со стороны государства.

"Кроме того, это просто бесчеловечное поведение. Мы живем в эпоху, когда высылка дипломатов — это обычный способ коммуникации, когда задержание и убийство журналистов входят в норму. На самом деле, мы живем в эпоху разрушения международного порядка" — подытожил Релич.

"Плохая визитная карточка"

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Симоньян пообещала биться за задержанного на Украине Вышинского до конца
Действиях СБУ в отношении журналиста комментируют в чешских и польских СМИ. Так, глава чешской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотной назвал преследование Вышинского плохой визиткой украинской демократии и отметил бездоказательность предъявленных ему обвинений.

Новотной допустил, что Ассоциация отреагирует на действия Киева и, как минимум, выразит протест "в какой-либо форме".

"В любом случае, такие действия ставят свободу слова под угрозу, а собственно на этом демократия и основывается. Я хотел бы обратить внимание господ в Брюсселе, что Украина, возможно, берет с них пример. Потому что они тоже стремятся ограничить свободу слова в Европейском союзе", — подчеркнул Новотной.

По мнению редактора издания "Польская Мысль" Адама Смеха, репрессируя российских журналистов, Киев встает на "путь в никуда".

"Это свидетельствует о бессилии правовой системы на Украине. В итоге можно сделать вывод и об уровне и степени свободы слова, прежде всего для журналистов, но также и для всего общества", — приводит слова публициста Sputnik Polska.

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
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Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ
При этом Смех выразил сомнения, что страны Европы как-то отреагируют на агрессивную политику Украины, так как подобные шаги не соответствуют их политическим интересам.

Журналист также подчеркнул, что Вышинского намеренно не предупредили о необходимости покинуть страну. "Это ситуация, в которой создается система репрессий по отношению к тем, кто работает с информацией, кто освещает новости под иным углом и должен делиться ей с людьми, не имеющим доступ к ней в полном объеме. А именно этим, насколько я понимаю, Кирилл Вышинский и занимался, — подытожил он.

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© РИА Новости
"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве

Новая норма

Микрофоны на пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2018 годах
На задержание Вышинского отреагировали не только в Европе.

Так, шеф-редактор газеты Iran Daily, глава Ассоциации свободных иранских журналистов и группы "Иранские репортеры без границ Эмад Абшенас выразил солидарность с общим мнением коллег о недопустимости безосновательного преследования Киевом сотрудников СМИ.

"Несомненно, если бы подобный инцидент произошел в любой другой стране, то международное сообщество и различные организации моментально бы отреагировали на это", — заявил он.

Абшенас подчеркнул, что западные СМИ проигнорировали ситуацию с Вышинским, потому что Киев пользуется покровительством США, став "послушником политики" стран Запада.

Журналист призвал коллег по всему миру отреагировать на недопустимое поведение Украины.

"Если это оставить без внимания, то впредь подобное преследование, атака и унижение журналистов войдет в норму для определенных стран, а сотрудники СМИ останутся без защиты", — отметил Абшенас.

Свобода информации

Кирилл Вышинский
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
МИА "Россия сегодня" запустило в соцсетях акцию в поддержку Вышинского
Впрочем, не все страны активно поддерживают журналиста. Это, в частности, касается Германии.  В отличие от коллег по цеху из других стран, немецкие журналисты отреагировали на задержание Вышинского в лучшем случае сдержанно.

События в Киеве "не были темой для нас, по крайней мере не на тех собеседованиях, на которых я лично присутствовал", — ответил на вопрос Sputnik Deitschland сотрудник издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шеф-редактор газеты Bild Юлиан Репке, в свою очередь, резко прокомментировал профессиональную деятельность Вышинского, подчеркнув, что не считает его журналистом.

В ответ на это сотрудница Sputnik написала Репке в твиттере, вспомнив его стародавний пост о свободе информации.

"Это никак не связано со свободой слова. РИА Новости нанимает не журналистов, а информационных бойцов для Кремля" — ответил ей журналист.

Политические цели

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Симоньян напомнила о методах СБУ в связи с задержанием Вышинского
Национальная федерация журналистов Бразилии присоединяется к требованию зарубежных коллег о немедленном освобождении Вышинского, заявила ее глава Мария Жозе Брага.

"Журналист, занимающийся своей работой, не может быть лишен свободы вне зависимости от намерений правительства, которое его задержало. Речь идет об ограничении свободы прессы или даже более масштабной акции, преследующей политические цели. Оба эти случая заслуживают самого резкого порицания", — отметила она.

Брага подчеркнула, что Киев не должен преследовать журналистов ради политической выгоды. "Это очень опасно, и организации журналистов в мире будут свидетельствовать о подобной практике как об ущемляющей свободу прессы и свободу информации, нарушающей право граждан на получение этой информации",  — подытожила глава Федерации.

Генеральный секретарь Уругвайской ассоциации прессы (APU) Клаудио Вейга и редактор международного отдела аргентинской газеты Tiempo Argentino Альберто Лопес Хирондо выразили обеспокоенность тем, что подобное происходит как раз в тот месяц, когда планета отмечает Всемирный день свободы печати.

"Человек имеет право поддерживать тех, кого считает нужным, и высказывания в пользу самопровозглашенных республик (ДНР И ЛНР) не могут считаться государственной изменой. Украина считает себя демократической страной, где свобода слова должна быть превыше всего, а то, что происходит — это нарушение Конституции и европейских договоренностей", — рассказал Вейга Sputnik Mundo.

Он пояснил, что в ближайшие часы APU опубликует заявление в поддержку Кирилла Вышинского.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян заявила, что Россия должна перестать заискивать перед Западом
Лопес Хирондо, в свою очередь, отметил, что каждое преступление против свободы журналиста со стороны государства подлежит осуждению, но в данном случае все усугубляется тем, что в Европе осуждают российские СМИ за якобы манипулирование информацией, тогда как "именно в них можно получить сведения, альтернативные тому, что пишут в крупных международных СМИ".

По его словам, некоторых репортеров преследовали за раскрытие информации, однако в данном случае страдает журналист, который просто рассказывал о том, что происходит.

"Преступление этого журналиста состоит в том, что он показывает, пишет и снимает то, что другие не хотят видеть.  Для Киева это госизмена, потому что для них то, что происходит на востоке Украины, — это тайна, которую необходимо скрывать любой ценой", — подчеркнул он.

В чем подозревают Вышинского

Участник акции в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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"И вашим и нашим". Политолог о заявлении ЕС в связи с атакой Киева на СМИ
Вышинского подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса в интересах России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.. В Москве потребовали прекратить насилие над представителями СМИ и направили Киеву ноту протеста.

В ночь на 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Кроме того, сотрудники СБУ 15 мая устроили многочасовые обыски в офисе РИА Новости в Киеве, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства агентства Андрея Бородина. Лысенко и Бородина не стали задерживать, но вызвали на допрос.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ.  В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

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