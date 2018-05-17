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Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:23 17.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖурналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. СБУ провела обыски в офисе интернет-портала РИА Новости Украина и в квартирах представителей агентства. Руководителя портала Кирилла Вышинского отправили из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Его подозревают в "государственной измене" и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как преследование украинскими властями журналистов стало нормой — в материале РИА Новости.

Василий Муравицкий

Задержан в августе 2017 года в Житомире спецназом СБУ — в роддоме на глазах жены, которая в этот момент кормила ребенка. Журналисту инкриминировали преступления, предусмотренные статьями "Государственная измена" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В СБУ заявили, что он "готовил и распространял антиукраинские материалы".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, в Королевском районном суде в Житомире. 15 февраля 2018 года
© РИА Новости / Стрингер
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Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, в Королевском районном суде в Житомире. 15 февраля 2018 года

Дмитрий Василец и Евгений Тимонин

В сентябре 2017-го суд в Житомирской области приговорил их к девяти годам лишения свободы. Тимонин и Василец были задержаны по обвинению в сепаратизме в 2015-м. В качестве доказательства приводился тот факт, что оба фигуранта дела занимались продвижением в Сети YouTube-канала, который могли смотреть на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

В феврале 2018-го после апелляции суд в Киеве отменил обвинительный приговор и постановил освободить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда. Журналистам изменили меру пресечения на домашний арест.

Игорь Гужва

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
Гужва заявил, что не рассчитывает на справедливость судов на Украине
Главный редактор издания "Страна.ua" был вынужден в феврале 2018-го покинуть Украину и попросить политического убежища в Австрии. Гужва критиковал постмайданное правительство. "Мы подвергаемся беспрецедентному давлению со стороны властей. Против меня лично возбуждено пять уголовных дел, и это не предел", — сообщил он в открытом письме, отметив также, что ему угрожали убийством.

Александр Мединский

В конце 2017-го украинские националисты похитили и пытали украинского пацифиста и независимого журналиста Александра Мединского. Его личные данные были опубликованы на сайте "Миротворец". Он провел телемосты с активистом Антимайдана Денисом Лотовым и одним из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахрой Адвизбой. Журналисту пришлось просить политического убежища в Европейском союзе.

Руслан Коцаба

Руслан Коцаба около здания Европарламента. Декабрь 2016 года
© Фото : Официальный аккаунт Руслана Коцаба в социальной сети Facebook
Руслан Коцаба: украинские националисты скоро начнут циркулями мерить черепа
Эколог по профессии, он был директором музея освободительной борьбы Степана Бандеры в Ивано-Франковске, на президентских выборах 2014-го голосовал за Петра Порошенко. После того как Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе, Коцаба отправился освещать боевые действия. В 2015-м он опубликовал видеообращение "Я против мобилизации", призвав украинцев уклоняться от призыва. Участие в АТО характеризовал как "сознательное убийство своих соотечественников, которые живут на востоке". Коцабу обвинили по статьям "Государственная измена" и "Воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил". Очередное заседание суда по его делу состоялось в Ивано-Франковске в начале 2018 года.

Виталий Диденко и Елена Глищинская

Оба журналиста проходили по делу так называемой Народной рады Бессарабии. СБУ увидела в их поступках признаки сепаратизма. В предварительном заключении Диденко и Глищинская провели примерно год. В 2016-м Киев освободил их и выслал в Россию. Тогда же на Украину вернулись осужденные ранее российским судом Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Уже в следственном изоляторе у Глищинской родился ребенок, из-за ужасных условий в тюрьме малыш серьезно заболел. Ребенка вылечили в России.

© РИА Новости . Александр НатрускинОдесская журналистка Елена Глищинская, проведшая год в украинском СИЗО по обвинению в сепаратизме, на пресс-конференции представителей Международного правозащитного движения Uapolitfreedom в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости . Александр Натрускин
Одесская журналистка Елена Глищинская, проведшая год в украинском СИЗО по обвинению в сепаратизме, на пресс-конференции представителей Международного правозащитного движения Uapolitfreedom в ММПЦ МИА "Россия сегодня"

Олесь Бузина

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте… писателя Олеся Бузины
© РИА Новости / Владимир Лепехин
Олесь Бузина и его недруги: за правду убивают, за ложь вознаграждают
Известного писателя и журналиста застрелили весной 2015-го в Киеве у подъезда дома, в котором он жил. Правоохранительные органы исполнили все необходимые формальности, но расследование убийства напоминало имитацию. Достаточно сказать, что подозреваемых на выходе из изолятора встретили цветами. Представитель интересов Бузины Ренат Кузьмин прокомментировал действия государственного обвинения так: "У меня нет иллюзий относительно чистоплотности действий ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины. — Прим. ред.) в предстоящем судебном процессе".

Павел Шеремет

Украинский и российский телеведущий был взорван в автомобиле в Киеве 20 июля 2016 года. Следствие установило, что сработало самодельное взрывное устройство, установленное под днищем машины. Правоохранительные органы пока не сообщили ничего конкретного о заказчиках преступления. В ряде СМИ высказывалась версия о причастности к убийству боевиков националистических батальонов. Не исключено, что в эти планы были посвящены высшие чины МВД и Минобороны.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет

Иностранное гражданство не поможет

Журналист Василий Муравицкий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинское государство торгует людьми. Журналист Муравицкий о своем "деле"
Киев не церемонится и с иностранными журналистами. В 2014 году в Донбассе погибли итальянский фотограф Андреа Роккелли, его помощник Андрей Миронов, российский журналист Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин. У города Снежное в Донецкой области был убит фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин. Сотрудники СМИ, работавшие вне зоны боевых действий, постоянно подвергались преследованиям. В марте 2018-го выслали журналистку телеканала "Россия 24" Наталью Гончарову, в ноябре 2017-го — сотрудника грузинских СМИ Тамаза Шавшишвили. В августе 2017-го СБУ депортировала работника "Первого канала" Анну Курбатову. Тогда же выдворили и испанских журналистов Антонио Памплиеги и Мануэля Анхеля Састре. Список можно продолжать.

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