Эрдоган упрекнул ООН в неспособности решать мировые проблемы

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. Такое заявление последовало на фоне бездействия организации после столкновений в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев.

По словам Эрдогана, организация исчерпана и истощена. Как считает президент Турции, международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

"Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев", — заявил Эрдоган на вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.

По его словам, которые цитирует агентство Anadolu, мировое сообщество должно приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины. "Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы", — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. По его мнению, Вашингтон своим решением о переносе посольства в Иерусалим потворствует Тель-Авиву.

Протесты в секторе Газа

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник. Израильские солдаты открыли по демонстрантам огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 палестинец, более тысячи детей получили ранения. В Палестине и Турции объявили трехдневный траур.

Впоследствии эти страны отозвали послов из США.

В Вашингтоне считают погибших при столкновениях в секторе Газа террористами. В российском МИД назвали такое заявление кощунственным.