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В мире

Эрдоган упрекнул ООН в неспособности решать мировые проблемы

Сюжет:
Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (115)
23:1016.05.2018
(обновлено: 23:51 16.05.2018)
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© AP Photo / Presidential Press Service, poolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service, pool

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. Такое заявление последовало на фоне бездействия организации после столкновений в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев.

Палестинские дети на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. 15.05.18
© РИА Новости
Столкновения в секторе Газа: дети и "война в воспитательных целях"

По словам Эрдогана, организация исчерпана и истощена. Как считает президент Турции, международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

"Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев", — заявил Эрдоган на вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан.

По его словам, которые цитирует агентство Anadolu, мировое сообщество должно приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины. "Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы", — сказал турецкий лидер.

Иллюминация с флагами США и Израиля в Иерусалиме в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Зачем Америка подставила Израиль

Ранее Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. По его мнению, Вашингтон своим решением о переносе посольства в Иерусалим потворствует Тель-Авиву.

Протесты в секторе Газа

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник. Израильские солдаты открыли по демонстрантам огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 палестинец, более тысячи детей получили ранения. В Палестине и Турции объявили трехдневный траур.

Впоследствии эти страны отозвали послов из США.

В Вашингтоне считают погибших при столкновениях в секторе Газа террористами. В российском МИД назвали такое заявление кощунственным.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Exedger1953
В этом мире есть только одни головорезы,это СШП и их прихлебатели.И они давно положили на ООН,считая его не больше чем дискуссионным клубом.
23:48
16.05.2018
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Механический Апельсин
А если абстрагироваться от предвзятости, как следовало бы предподнести событие? Десятки тысяч жителей Газы, науськиваемые террористической организацией Хамас, попытались пересечь границу израильского государства. Со стороны Израиля был открыт огонь на поражение.

Интересно, если бы российскую границу попытались перейти десятки тысяч иностранцев, как действовали бы российские пограничники? Целовали бы в одно место? )))
23:41
16.05.2018
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Никогда мы не будем братьями
1000% ...по Крыму так и не решили...по Донбассу тоже .
23:33
16.05.2018
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Механический Апельсин
Никогда мы не будем братьями,
....и по курдам, по курдам тоже ведь не решили )))
23:48
16.05.2018
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Сергей Басков
Никогда мы не будем братьями, с Крымом уже давно вопрос решен...чего там еще можно решать?
23:57
16.05.2018
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