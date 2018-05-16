Китай, Иран и Панама разошлись во мнениях о причине крушения танкера Sanchi

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Китай, Иран, Панама и специальный административный район КНР Гонконг подписали совместный отчет по расследованию крушения иранского танкера Sanchi у восточного побережья КНР в январе этого года, при этом стороны не сошлись в том, что послужило причиной этого крупного инцидента, говорится в заявлении Министерства транспорта Китая в среду.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal у восточного побережья Китая вечером 6 января. Спустя неделю, 14 января, танкер после очередного взрыва на борту затонул. После крушения в Восточно-Китайском море образовались масляные пятна, которые, по оценкам экологов, могут нанести существенный урон морской экосистеме в этом районе.

"Недавно Китай, Иран, Панама и Гонконг подписали совместный отчет по итогам расследования о столкновении гонконгского сухогруза CF Crystal и иранского танкера Sanchi, китайская сторона, как страна, отвечающая за проведение расследования, 11 мая передала Международной морской организации (ИМО) отчет и опубликовала его на официальном сайте организации", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "китайское правительство сразу после инцидента проявило большое внимание к этому происшествию, оперативно была организована поисково-спасательная операция, а также предприняты необходимые действия по контролю и профилактике загрязнения воды, в то же время в соответствии с нормами ИМО было начато расследование совместной группой представителей всех четырех стран".

"В ходе формирования отчета стороны достигли полного консенсуса касательно места и времени происшествия, состояния судов и их экипажей, информации о судоходных компаниях, характеристиках грузов, однако стороны разошлись во мнении о причине инцидента", — сообщило ведомство.

"Китайские и гонконгские следователи считают, что за 18 минут до того, как пути судов должны были пересечься, танкер Sanchi не уступил дорогу сухогрузу, это решение и действия экипажа и привели к столкновению", — отмечается в заявлении.

При этом также сообщается, что "панамские и иранские следователи, в свою очередь, уверены, что причиной столкновения двух судов стали действия именно сухогруза CF Crystal, так как за 15 минут до аварии он изменил свой маршрут и слегка повернул вправо".

Отмечается, что экипажи обоих судов не смогли правильно оценить ситуацию, сделать необходимые выводы и предпринять надлежащие действия для того, чтобы избежать столкновения.

Министерство транспорта Китая подчеркнуло, что расследование было объективным, правомерным, основанным на фактах, честным и прозрачным.