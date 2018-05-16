Китай, Иран и Панама разошлись во мнениях о причине крушения танкера Sanchi

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Китай, Иран, Панама и специальный административный район КНР Гонконг подписали совместный отчет по расследованию крушения иранского танкера Sanchi у восточного побережья КНР в январе этого года, при этом стороны не сошлись в том, что послужило причиной этого крупного инцидента, говорится в заявлении Министерства транспорта Китая в среду.
"Недавно Китай, Иран, Панама и Гонконг подписали совместный отчет по итогам расследования о столкновении гонконгского сухогруза CF Crystal и иранского танкера Sanchi, китайская сторона, как страна, отвечающая за проведение расследования, 11 мая передала Международной морской организации (ИМО) отчет и опубликовала его на официальном сайте организации", — говорится в заявлении.
"В ходе формирования отчета стороны достигли полного консенсуса касательно места и времени происшествия, состояния судов и их экипажей, информации о судоходных компаниях, характеристиках грузов, однако стороны разошлись во мнении о причине инцидента", — сообщило ведомство.
"Китайские и гонконгские следователи считают, что за 18 минут до того, как пути судов должны были пересечься, танкер Sanchi не уступил дорогу сухогрузу, это решение и действия экипажа и привели к столкновению", — отмечается в заявлении.
Отмечается, что экипажи обоих судов не смогли правильно оценить ситуацию, сделать необходимые выводы и предпринять надлежащие действия для того, чтобы избежать столкновения.
Министерство транспорта Китая подчеркнуло, что расследование было объективным, правомерным, основанным на фактах, честным и прозрачным.