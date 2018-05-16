Боец "Азова" объяснил отказ пожимать руку Порошенко

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Боец украинского националистического полка "Азов" Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку президенту Петру Порошенко на церемонии награждения военнослужащих, участвовавших в Invictus Games.

Об этом он рассказал изданию UA1

По словам бойца, его возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого тот сообщил о создании отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий.

Толмачев отметил, что война идет уже четыре года, и этим нужно было заниматься раньше.

Он также обвинил Порошенко в "затягивании войны".

"Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных", — заключил Толмачев.

Общество не поддерживает Порошенко

Полк "Азов" украинской Нацгвардии принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В России против его бойцов возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", а также "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Как считает политолог Александр Дудчак, у Порошенко нет поддержки в обществе, "даже среди тех, благодаря кому он занял свою должность".

"То, что со стороны участников батальонов, которые воюют на востоке Украины, мы видим такие поступки, даже можно сказать, вызывающие действия в отношении власти, это говорит о том, что ситуация у нынешнего президента совсем тяжелая", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Порошенко стало не на кого опираться.

"В интернете можно найти много кадров, когда бойцы АТО, находясь на передовой, передают "приветы" Порошенко, призывая его посмотреть, против кого они воюют, в каких условиях находятся, и что из себя представляет нынешняя украинская армия" — добавил он.

Дудчак отметил, что это все "цветочки". Он считает, что скоро будут "ягодки".

"Если уже у военнослужащих, которые воевали на Донбассе против мирного населения, вырываются откровенные эмоции, то, видимо, стоит ожидать развития событий", — заключил эксперт.

Единства нет

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что кризис на Украине приобретает многосторонний характер.

"Тот экономический, политический, социальный потенциал, который существовал на Украине, все больше истощается, поскольку ничего нового не производится, не создается", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, заявление бойца "Азова" отражает все эти процессы и показывает, что единства нет.

"Оно было только в вопросах перераспределения украинского потенциала. И сейчас, когда потенциал подходит к концу, между ними обостряются отношения", — подчеркнул Оленченко.

Эксперт напомнил, что в следующем году на Украине пройдут президентские выборы.

"Видимо, будут дальше нарастать противоречия между группировками и отдельными лицами, которые хотели бы сохранить власть на Украине", — заключил Оленченко.