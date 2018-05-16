Эксперт: потенциал Украины "все больше истощается"

Боец "Азова" объяснил, почему отказался пожимать руку украинскому президенту Петру Порошенко. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко высказал мнение, что кризис на Украине приобретает многосторонний характер.

Боец украинского националистического полка "Азов" Олег Толмачев объяснил изданию UA1, почему отказался пожать руку президенту Петру Порошенко на церемонии награждения участников Invictus Games — спортивных соревнований бывших и нынешних военнослужащих, пострадавших в ходе военных действий.

Когда Толмачев, по очереди приветствуя участников церемонии, дошел до Порошенко, то проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Боец никак не отреагировал на Порошенко, даже когда украинский лидер похлопал его по плечу.

"Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий", — прокомментировал Толмачев, добавив, что уже "четыре года идет война", и этим нужно было заниматься раньше.

Толмачев уверен, если бы Порошенко "не затянул войну", количество раненых бойцов могло быть значительно меньше.

"Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных", — подчеркнул Толмачев.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что кризис на Украине приобретает многосторонний характер.

"Кризис на Украине разрастается и приобретает многосторонний характер. Тот экономический, политический, социальный потенциал, который существовал на Украине, все больше истощается, поскольку ничего нового не производится, не создается. Не хочется использовать слово "разворовывается", но, скорее всего, так оно и есть. И те люди, которые в это вовлечены, наверное, различаются разной степенью совести и разным взглядом на справедливость. Это заявление, которое сделал представитель "Азова", отражает все эти процессы и показывает, что единства нет. Оно было только в вопросах перераспределения украинского потенциала. И сейчас, когда потенциал подходит к концу, между ними обостряются отношения. На следующий год ожидаются выборы украинского президента, и, видимо, будут дальше нарастать противоречия между группировками и отдельными лицами, которые хотели бы сохранить власть на Украине", — отметил Владимир Оленченко.

Полк "Азов" украинской Нацгвардии принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", а также "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".



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