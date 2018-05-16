В Совфеде заявили о готовности восстанавливать отношения с США

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации готов использовать любую возможность для восстановления конструктивного взаимодействия России и США, однако пока не видит никакой ответной реакции, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы хорошо сознаём, как важны для всего мира нормальные отношения, конструктивное взаимодействие США и России. И потому готовы использовать любую возможность для его восстановления", — сказала она.

По её мнению, парламентарии, которые представляют миллионы своих избирателей, могут и должны работать как в двустороннем формате, так и на международных парламентских площадках, "использовать все имеющиеся возможности для диалога".

"Мы не раз и не два приглашали к нему наших американских коллег. К сожалению, ответной реакции – по крайней мере на уровне руководства конгресса, его комитетов — пока не ощущаем. Однако это окно для диалога с нашей стороны остается открытым", — констатировала спикер.

По словам Матвиенко, в сентябре этого года в Петербурге состоится второй Евразийский женский форум, на который приглашена "мировая женская элита": политики, ученые, предприниматели, деятели искусств. "Пригласили и американских коллег – общественных деятелей, представителей бизнеса, политиков, парламентариев принять в форуме самое активное участие", — сообщила глава Совфеда.

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