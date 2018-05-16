Президент Турции и саудовский король обсудили ситуацию в секторе Газа

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил во вторник по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию в секторе Газа, где при столкновениях с израильскими солдатами погибли десятки палестинцев, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера во вторник.

"Наш президент провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии и обсудил с ним последние события в Палестине. Эрдоган подчеркнул важность общей позиции мусульман в связи с этим. Оба лидера также обсудили подготовку к внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества, который пройдет в пятницу Стамбуле", — сказал собеседник агентства.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсуждает Совбез ООН.

Накануне Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия в секторе Газа — геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Во вторник МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.