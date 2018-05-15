Турция предложила израильскому послу покинуть страну

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара высказала послу Израиля пожелание покинуть страну, рассказал РИА Новости представитель МИД Турции.

Ранее сообщалось о вызове дипломата во внешнеполитическое ведомство, где его проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов против переноса диппредставительства.

По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, более 2,7 тысячи получили ранения.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.

Волнения совпали с кульминацией "Великого марша возвращения", который длится уже полтора месяца и унес жизни нескольких десятков людей. Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы — начала исхода и скитаний беженцев после образования еврейского государства.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур и решил отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле.

Кроме того, Анкара созвала внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Встреча запланирована на пятницу.

Во вторник ситуацию в секторе Газа обсудит Совбез ООН.