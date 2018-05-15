Нетаньяху посоветовал Эрдогану не "учить морали" Израиль

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживающим радикальное движение ХАМАС и призвал не "учить его морали".

"(Президент Турции — ред.) Эрдоган — один из крупнейших сторонников ХАМАС, он, без сомнения, понимает, что такое терроризм и бойня. Советую Эрдогану не учить нас морали", — говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев. Он также назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.