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На Украине заработала патрульная полиция Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2018 (210)
11:2915.05.2018
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© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники патрульной полиции в Крыму и Севастополе в Херсонской области, УкраинаСотрудники патрульной полиции в Крыму и Севастополе в Херсонской области, Украина
© Фото : Національна поліція України

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Херсонской области открылся отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе". Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом.

Сотрудники патрульной полиции в Крыму и Севастополе в Херсонской области, Украина
© Фото : Національна поліція України
Власти Крыма сравнили создание "патрульной полиции" на Украине с детсадом
Об этом сообщается на странице в Facebook главного областного управления национальной полиции Украины.

Кроме того, полиция возьмет под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции прошла на посту "Азов", расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта.

Будут создавать проблемы

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что на Украине создали очередную непонятную структуру, которая непонятно чем будет заниматься.

"Ведь ни при каких условиях, никогда так называемая патрульная полиция Крыма не будет патрулировать территорию республики", — заявил он в эфире радио Sputnik.

"А вот создавать проблемы крымчанам на территории, например, Херсонской области Украины, в случае пересечения ими границы, вполне возможно", — отметил депутат.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Серая зона": в Киеве заявили, что Украине не нужен Крым
По его мнению, именно этим и будет заниматься эта полиция.

"Создавая подобные структуры, которые не имеют реальной целесообразности, киевские чиновники осваивают бюджеты", — добавил Ганжара.

По его словам, это хороший способ реализации коррупционных схем, которые сегодня процветают на Украине.

Набор в "патруль"

Набор в "патруль" начался в конце апреля. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По словам главы украинской нацполиции Сергея Князева, работать предстоит с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

Князев также заявил, что вновь сформированная структура на ротационной основе начнет патрулировать три основные дороги, которые соединяют Украину с полуостровом.

Иллюзия управления Крымом

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым
Как считает политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин, это решение не стало неожиданным. Он напомнил, что в Киеве давно объявили о существовании так называемой прокуратуры, представительства президента Автономной Республики Крым и еще целого ряда органов власти Украины.

"То есть Киев, заявляя о том, что "Крым является Украиной", продолжает создавать некие государственные органы для якобы управления этой территорией", — пояснил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, всем ясно, что украинские власти "ничем не управляют, но те или иные действия в отношении Крыма пытаются предпринимать".

Батурин считает, что таким образом Украина поддерживает в своем информационном и юридическом пространстве идею о том, что "Крым является украинским".

"Кроме того, не стоит забывать, что любая созданная структура требует финансирования. В этом смысле на Украине также есть заинтересованные стороны, лица и органы власти", — заключил он.

Очередная профанация

Стелла с надписью Крым на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Глава украинской общины Крыма: Киев готовит крымчанам очередные пакости
В свою очередь, вице-премьер, министр внутренней политики, связи и информации республики Крым Дмитрий Полонский считает, что набор в "патрульную полицию Крыма и Севастополя" на Украине — профанация и очередной этап создания виртуальных ведомств.

"Несуществующие полицейские, несуществующая автономная республика Крым, несуществующие чиновники — все существуют за государственный счет, а денег в бюджете и так нет. Но там делать больше нечего, как заниматься делами Крыма, который к ним не имеет никакого отношения", — заявил он.

Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
Да хоть патрульная полиция Марса. Нам то что? У дебилов свои причуды.
11:44
15.05.2018
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tvell
Громкий выхлоп в на украине !!!
11:54
15.05.2018
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