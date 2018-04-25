Член ОП Крыма прокомментировал набор Киевом "патрульных" для полуострова

Нацполиция Украины объявила о наборе патрульных якобы для работы в Крыму и Севастополе. Член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что не видит в этом ничего удивительного.

Национальная полиция Украины объявляет о начале набора сотрудников в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции. Сообщается, что о старте набора патрульных официально должно быть объявлено 25 апреля в Киеве.

"Презентация состоится при участии главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, руководства главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции", – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что киевские власти уже создали ряд структур, которые якобы работают в Крыму. Более того, на Украине собрались разработать законопроект о создании на полуострове "свободной экономической зоны". Кроме того, недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о планах по организации подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин прокомментировал действия Киева.

"Данное решение (о наборе патрульных – ред.) не является неожиданным, так как давно объявлено о существовании так называемой "прокуратуры", "представительства президента Автономной Республики Крым" и еще целого ряда "органов власти Украины", названия которых и не вспомнить. То есть Киев, заявляя о том, что "Крым является Украиной", продолжает создавать некие государственные органы для якобы управления этой территорией. Понятно, что они ничем не управляют, но те или иные действия в отношении Крыма пытаются предпринимать. Например, отслеживают лиц, перемещающихся с территории российского Крыма на Украину, и так далее. Так Украина поддерживает в своем информационном и юридическом пространстве идею о том, что "Крым является украинским". Кроме того, не стоит забывать, что любая созданная структура требует финансирования. В этом смысле на Украине также есть заинтересованные стороны, лица и органы власти", – сказал Денис Батурин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.