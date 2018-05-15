В Казахстане произошло сильное землетрясение

АЛМА-АТА, 15 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07.25 вторника по времени Астаны (04.25 мск) на территории Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

"Магнитуда MPV — 5.1. Координаты эпицентра 47.77 градусов северной широты, 81.84 градусов восточной долготы. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", — отмечается в сообщении.