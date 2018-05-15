ТАШКЕНТ, 15 мая — РИА Новости. Узбекистан и Таджикистан во вторник возобновили регулярное автобусное сообщение между двумя странами, сообщили РИА Новости в Узбекском агентстве автомобильного транспорта ("Узавтотранс").

Автобусное сообщение между городами Узбекистана и Таджикистана прекратилось в 1992 году, с началом гражданской войны в Таджикистане.

"Первый презентационный рейс по маршруту "Ташкент–Худжанд–Ташкент" для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала "Ташкент" в 8.30 (6.30 мск)", — говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составляет 174 километра, время в пути – 4,5 часа. Периодичность — три рейса ежедневно. Стоимость проезда по маршруту — 50 тысяч сумов (около 6 долларов). По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса.

С 8 января были также возобновлены автобусные рейсы между Узбекистаном и Казахстаном, а в начале мая – между Узбекистаном и Киргизией. Регулярное автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов.

Новый президент Узбекистана Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.