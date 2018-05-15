РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Отметили на карте: Франция "признала" Севастополь российским

01:0915.05.2018
(обновлено: 01:10 15.05.2018)
038272
© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкОбелиск Городу-герою Севастополю. Архивное фотоОбелиск Городу-герою Севастополю. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минкультуры Франции на официальном сайте сначала признало принадлежность Севастополя России.

Свернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
В Минкомсвязи объяснили двоякое изображение Крыма на картах Google
Ранее ведомство подготовило карту международной акции "Ночь музеев — 2018" с описанием и адресами участников. Ее составители в справке написали, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Позднее в министерстве изменили адрес, заменив слова "Российская Федерация" на "Украина".

Запутались в определении

Политолог из Крыма Денис Батурин, комментируя решение минкультуры Франции, в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что на Западе "путаются", называя Крым то украинским, то российским.

"На Западе официально декларируется мнение, что Крым российским не является, но фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации постоянно расширяется. Иностранные делегации, которые представляют и общественные организации, и региональные парламенты, и депутаты национальных парламентов — частые гости в Крыму", — сказал он.

Свернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
В Венгрии изъяли из продажи карты Украины без Крыма
По его мнению, в мире со временем будет все больше тех, кто делает выбор в пользу реальности, поскольку международному сообществу надоела подобная территориальная "шизофрения".

"Исчезнувший" Крым

На Украине регулярно возникают скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией.
В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту Украины без Крыма. Позднее телеканал признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта, который "некорректно подошел к использованию источников инфографики".

Виновного в инциденте в итоге уволили.

В том же месяце карту Украины с "исчезнувшим" Крымом показал другой украинский телеканал — "UA: Перший".

Крым появился на карте России на сайте Совета Федерации
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Произошел сбой". Политолог о карте "без Крыма" на Украине
Позже телеканал извинился за инцидент, объяснив его "технической ошибкой". Как заверили авторы заявления на сайте, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Отмечается, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

В январе карту Украины без Крыма вывесили в городе Сторожинец Черновицкой области над праздничной сценой в связи с торжествами ко Дню соборности Украины.

Возвращение Крыма в состав России

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена