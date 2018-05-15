Отметили на карте: Франция "признала" Севастополь российским

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минкультуры Франции на официальном сайте сначала признало принадлежность Севастополя России.
Позднее в министерстве изменили адрес, заменив слова "Российская Федерация" на "Украина".
Запутались в определении
Политолог из Крыма Денис Батурин, комментируя решение минкультуры Франции, в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что на Западе "путаются", называя Крым то украинским, то российским.
"На Западе официально декларируется мнение, что Крым российским не является, но фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации постоянно расширяется. Иностранные делегации, которые представляют и общественные организации, и региональные парламенты, и депутаты национальных парламентов — частые гости в Крыму", — сказал он.
"Исчезнувший" Крым
На Украине регулярно возникают скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией.
В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту Украины без Крыма. Позднее телеканал признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта, который "некорректно подошел к использованию источников инфографики".
Виновного в инциденте в итоге уволили.
В том же месяце карту Украины с "исчезнувшим" Крымом показал другой украинский телеканал — "UA: Перший".
В январе карту Украины без Крыма вывесили в городе Сторожинец Черновицкой области над праздничной сценой в связи с торжествами ко Дню соборности Украины.
Возвращение Крыма в состав России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.
Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.