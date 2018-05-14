Крымский политолог: мировому сообществу надоела "шизофрения" вокруг Крыма

Министерство культуры Франции на своем сайте назвало Севастополь российским городом. То, что на Западе "путаются", называя Крым то украинским, то российским – неудивительно, такое мнение выразил в эфире радио Sputnik крымский политолог Денис Батурин.

Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало Севастополь российским городом.

Ведомство подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев-2018", с описанием музеев и адресами. Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. В справке указано, что он находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил, что западные органы власти зачастую "путаются", называя полуостров то украинским, то российским.

"На Западе официально декларируется мнение, что Крым российским не является, но фактическое признание того, что Крым – часть Российской Федерации постоянно расширяется. Иностранные делегации, которые представляют и общественные организации, и региональные парламенты, и депутаты национальных парламентов – частые гости в Крыму. Неудивительно, что и западные органы власти зачастую "путаются", определяя полуостров то украинским, то российским", – сказал Денис Батурин.

По его мнению, в мире со временем будет все больше тех, кто делает выбор в пользу реальности.

"Международному сообществу и тем организациям, странам и частным лицам, которые участвуют во взаимодействии с Крымом – взаимодействии культурном, политическом и экономическом – уже порядком надоела эта, откровенно говоря, "шизофрения". Есть некие попытки при помощи риторики "оставить" Крым украинским – и есть фактическая ситуация. И чем дальше, тем больше будет тех, кто делает выбор в пользу реальной ситуации", – считает Денис Батурин.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.