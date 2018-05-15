Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (54)

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Турция отзывает для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций", — заявил турецкий лидер в ходе своего визита в Великобританию.

Помимо этого, Анкара созывает чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества и предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

"Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Столкновения в секторе Газа

В понедельник в день 70-летия образования Израиля США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это спровоцировало на границах сектора Газа акции протестов палестинцев, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

Силовики вели огонь на поражение по наиболее агрессивным активистам, которые бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

В протестах на 12 участках границы приняли участие свыше 35 тысяч демонстрантов. Палестинские медицинские службы сообщили, что в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи человек получили ранения.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Осуждение властей Сирии

Дамаск, в свою очередь, решительно осудил гибель десятков палестинских граждан при столкновениях с израильскими военным.

"Сирия решительно осуждает чудовищное преступление Израиля в отношении граждан Палестины, которые осуществляли свой национальный долг, защищая свои права и независимость и право вернуться на свою землю, на право создать свое независимое государство со столицей в Иерусалиме", — говорится в заявлении сирийского МИД.

"Вызывающий шаг"

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал перенос посольства откровенно вызывающим шагом, который полностью идет в разрез с мнением всего мирового сообщества.

"Такое впечатление, что линия по игнорированию решений Совбеза ООН вводится в повседневную практику во внешней политике Соединенных Штатов и становится визитной карточкой Вашингтона", — отметил депутат.

По слова Слуцкого, США вместо того, чтобы содействовать решению палестино-израильского конфликта, лишь создают новые проблемы.