РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США уничтожают бесплатную медицину на Украине: документы Госдепа

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:16 15.05.2018)
243339
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста работников здравоохранения в КиевеУчастники акции протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. На сайте госзакупок США представлена программа Государственного департамента США по содействию медицинской реформе на Украине. В документе указано, что усилиям киевских властей по отмене бесплатных медуслуг сопротивляется врачебное сообщество, обвиняемое в коррупции. По мнению самих докторов, президент Петр Порошенко не понимает, как работает отрасль, и бездумно сокращает медицинский персонал. 

"Положительный опыт Мозамбика"

Экс-президент Украины Леонид Кучма. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Украина быстрыми темпами идет к беззаконию, заявил Кучма
Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект 6327 о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но 28 декабря документ подписал президент Порошенко. Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда  окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста работников здравоохранения в Киеве

Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу "деньги следуют за пациентом". Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.

Главная фигура в новой системе — семейный врач. Именно к нему, а не к профильному специалисту предстоит обращаться заболевшим и по его направлению записываться на специализированные медицинские услуги. Получать их можно будет и в частных поликлиниках, если позволят средства: на одного украинца власти собираются выделять 100 долларов в год. Эта сумма предназначена лишь для покрытия базовых потребностей.

В украинском врачебном сообществе убеждены, что речь идет о катастрофически низких выплатах. "Реформа обходит вниманием вопрос, откуда возьмутся деньги на обеспечение населения необходимой медицинской помощью. Существует очень большой риск того, что за разговорами о повышении качества будет потеряна доступность услуг", — рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Украинского врачебного общества  Константин Надутый. 

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Украина и Россия не должны иметь общих военных праздников, заявил Порошенко
"Да как, исходя из бюджета в сто долларов, можно что-то предоставить? Хотя есть положительный опыт, например в Мозамбике. Там 80 долларов выделяется на одного гражданина. В этой африканской стране 600 врачей и шесть больниц на 30 миллионов населения. Врачи получают и правда хорошую зарплату — в три-пять тысяч долларов. Задача Мозамбика на сегодняшний день — увеличить число врачей на тысячу. Ведутся бурные дискуссии, как и откуда привлечь специалистов. Может, с Украины — ведь это одна из тех немногочисленных стран, где врачи зарабатывают меньше, чем в Мозамбике или в  Афганистане", — возмущается в разговоре с РИА Новости другой представитель медицинского сообщества, президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Украинцы не доверяют США

С самого начала медреформы Киеву помогает Вашинтон. В документах американского сайта госзакупок врачебное сообщество Украины обвиняется в невежестве и коррупции. 

"Радикальные реформы Минздрава сталкиваются с противодействием медперсонала на всех уровнях. Администраторы и высокопоставленные доктора боятся лишиться влияния, формальных и неформальных преимуществ. Местные врачи, зависящие от этих администраторов, мобилизуются на сопротивление реформам", — сообщается в записке, подготовленной американскими чиновниками. Сотрудники программы USAID жалуются, что украинцы недостаточно информированы о преобразованиях и потому воспринимают их негативно. Часть выделенных денег планируется потратить на то, чтобы это исправить.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция протеста работников здравоохранения в Киеве

В США общее состояние украинской медицины оценивают низко. "В стране свирепствует одна из самых быстро набирающих темп эпидемий ВИЧ в мире, уровень материнской смертности в три раза выше среднего по Европе, а детской смертности — в два раза",  — говорится в документе. Американские эксперты обвиняют украинских врачей, помимо прочего, в недостаточной компетентности. "Уровень вакцинации детей заметно ниже среднего по Европе, во многом из-за мифов о вреде прививок, часто распространяемых медицинским персоналом", — считают в Госдепе.

В конфликте врачей и украинского Минздрава у Вашингтона есть еще одна причина поддержать чиновников. У главы ведомства Ульяны Супрун американский паспорт, от которого в связи с переходом на работу в другой стране она не отказалась.

Врачи уедут в Польшу

Проводка судов через шлюз на канале им. Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Кому вода, а кому война. Украина грозит России речным "замком"
Для украинских врачей это вопрос выживания, считает Константин Надутый. "Абсолютно верно то, что реформа может привести к сокращению медперсонала. Супрун с того и начала, что собралась увеличить в пять раз зарплату врачам. Она обещает семейному врачу 17 тысяч, что в пять раз больше, чем сейчас. Однако 85 процентов денег, выделяемых на здравоохранение, идут на зарплату. Поэтому, чтобы одному работнику увеличили зарплату в пять раз, нужно сократить четырех человек", — говорит доктор.

В медицинском сообществе преобладает мнение, что "под нож" пойдут представители нижнего звена системы: медсестры и фельдшеры. По вступающим в силу правилам, нанимать их или нет, решает семейный врач, получивший в свое распоряжение локальный бюджет. Многие, вероятно, захотят сэкономить, чтобы положить себе в карман побольше. 

Другой проблемный участок — медицинская инфраструктура в сельской местности, а также в горных и степных районах. Никаких гарантий  по этому поводу закон не дает.

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкВрачи осматривают маленького пациента. Одесса, Украина
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Врачи осматривают маленького пациента. Одесса, Украина

"В сельской местности все будет достаточно драматично. На одного пациента в городе и на селе выделяется одинаковая сумма, что неправильно. Такой подход не учитывает сети ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы придется сократить, потому что про них в реформе ничего не сказано", — сокрушается Надутый.

Парадоксальная ситуация сложится, если в стране обнаружатся лишние врачи, фельдшеры или медсестры. Этим может воспользоваться Польша, где ощущается нехватка медперсонала — польские врачи уезжают в Германию и Францию. Несколько месяцев назад Минздрав Польши сообщил в Dziennik Gazeta Prawna, что разрешит украинским врачам устраиваться на работу в упрощенном порядке, минуя стадию подтверждения диплома.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
mc16c74
Слава Богу! Хоть в России медицину не США, а сама власть уничтожает.
09:06
15.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Александр Бардашев
Да и в у нас в России тоже что-то подобное... :((
08:58
15.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена