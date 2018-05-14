Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (51)

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Турция объявила трехдневный траур в связи с трагическими событиями в секторе Газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

"Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.