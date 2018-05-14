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Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим

Сюжет:
Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (30)
18:1514.05.2018
(обновлено: 19:14 14.05.2018)
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© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкУчастники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Ефимова, Владимир Ардаев. К своему 70-летию Израиль получил от США подарок: американское посольство перевели из Тель-Авива в Иерусалим. На торжественную церемонию из-за океана прибыла представительная делегация, Дональд Трамп приветствовал собравшихся по видеосвязи. А на границах сектора Газа продолжались кровопролитные столкновения протестующих палестинцев с израильскими силовиками — число погибших превысило четыре десятка.

Обмен подарками и снарядами

Кульминация церемонии — смена вывески на здании генконсульства. Теперь здесь разместится посол с небольшой группой помощников. Основной персонал дипмиссии останется в Тель-Авиве — на полный переезд уйдет не менее шести лет. Тем не менее в Израиле ликуют. Главу Белого дома завалили ответными подарками. Так, иерусалимская футбольная команда "Бейтар" переименовала себя в "Бейтар Трамп Иерусалим". Напротив посольской резиденции заложили крохотный — не более десяти квадратных метров — сквер имени Дональда Трампа.

© REUTERS / Ronen ZvulunИванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года
© REUTERS / Ronen Zvulun
Иванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Иерусалиме официально открыли посольство США
А на границе с сектором Газа активизировались недовольные происходящим в Иерусалиме палестинцы. На улицы вышли десятки тысяч протестующих. В израильских военных кидали взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, подожгли автомобильные шины, пытались разрушить пограничные укрепления. Опасаясь прорыва границы, Израиль направил к Газе две дополнительные пехотные бригады, еще одну перебросили за Западный берег реки Иордан. По наиболее агрессивным участникам протестов открыли огонь на поражение. К вечеру понедельника в столкновениях погибли свыше 40 палестинцев, в том числе один ребенок. Более 1,7 тысячи раненых.

В самом Иерусалиме сохранялось относительное спокойствие. "Людей на улицах очень мало, все смотрят церемонию открытия посольства по телевизору. Никаких демонстраций. Разумеется, усилены меры безопасности, к этому дню очень хорошо подготовились", — рассказал бывший советник премьер-министра Израиля Бенни Брискин.

Зачем это нужно Трампу

Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018
© Sputnik / FalehNaseerFal2
США ответственны за жертвы в Газе наравне с Израилем, заявили в Турции
Решение о релокации посольства было принято конгрессом США еще в 1995 году, однако из-за спорного статуса Иерусалима и непростых отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты откладывали его исполнение. А Дональд Трамп включил перенос дипмиссии в свою предвыборную программу.

Действующий президент Соединенных Штатов не столько идет на поводу у лоббистов, сколько реализует свои сугубо внутриполитические амбиции, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Главное, чего добивается Трамп, — это укрепление собственных позиций и позиций Республиканской партии перед предстоящими парламентскими, а затем президентскими выборами. Плюс свойственный ему эпатаж: он не упускает случая продемонстрировать независимость, непредсказуемость и настойчивость в достижении поставленных целей", — говорит глава РСМД.

Расколотый мир

Мусульманские страны резко негативно восприняли решение главы Белого дома. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отныне Соединенные Штаты утратили статус посредника в ближневосточных конфликтах. Крайне отрицательной была и реакция Ирана. Особенно болезненно отнеслись к происходящему в Палестине. Министр иностранных дел Рияд аль-Малики сообщил РИА Новости о подготовке широкомасштабных мирных протестов. Однако события в Газе показали, что настрой палестинцев далек от мирного.

© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкУчастники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Иране назвали перенос посольства США в Иерусалим "днем великого позора"
Евросоюз не смог прийти к согласию по данному вопросу. Одни указывают на то, что релокация дипмиссии обострит обстановку на Ближнем Востоке и затруднит процесс израильско-палестинского урегулирования. Другие одобряют решительность Трампа. По словам представителя МИД Израиля Эммануэля Нахшона, сегодня минимум три страны готовы последовать примеру Вашингтона.

"Преждевременно и контрпродуктивно"

Действия Белого дома — преждевременные и контрпродуктивные, считает Андрей Кортунов. Перенос посольства будет серьезно раздражать арабских партнеров США, затруднит сотрудничество Израиля с Саудовской Аравией и еще больше радикализирует палестинское движение.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Генсек ООН обеспокоен гибелью большого количества людей на границах Газы

"Я считаю, что это ошибка — как Соединенных Штатов, так и правительства Биньямина Нетаньяху, настаивавшего на таком решении. Символическое значение жеста вполне понятно, для Израиля это важно, но для реальной региональной политики сыграет явно деструктивную роль", — говорит глава РСМД.

Однако директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев не ждет драматического развития событий.

"Сегодня Палестина изолирована и их тягостная ситуация по большому счету никого не интересует. С одной стороны, перенос посольства показывает, что прежние нормы и правила уже не действуют. С другой — все было сделано вовремя, поскольку на фоне происходящего в Сирии, конфликта Израиля с Ираном и российско-американского противостояния судьба Иерусалима и несчастных палестинцев мало кого волнует", — считает эксперт.

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© Ruptly
Дым, крики и стычки с полицией: протесты против переноса посольства США в Иерусалим
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Алексей Николаевич
Интересно узнать мнение людей, которые будут в этом посольстве работать... Думаю, они не в восторге.
18:57
14.05.2018
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Влад Темин
Вам Америка теперь не поможет, коль на вас пошла орда черножкожих
18:35
14.05.2018
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