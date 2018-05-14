США утратили роль посредника на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. США лишились статуса посредника в ближневосточных конфликтах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

"Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке… Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны", — заявил Эрдоган в ходе визита в Великобританию, выступая в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House). Трансляцию вел телеканал NTV.

Он вновь отметил, что Турция не приемлет решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, так как это противоречит нормам международного права и резолюциям ООН. Международное сообщество должно как можно скорее принять меры по предотвращению дальнейшей агрессии Израиля, добавил Эрдоган.