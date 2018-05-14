ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. МИД Великобритании просит британских футбольных фанатов соблюдать все законы РФ во время посещения Чемпионата мира по футболу, заявил глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Подготовка (к ЧМ) началась более двух лет назад, наши сотрудники посетили все 11 принимающих ЧМ городов, тесно работали с местными властями, встретились с представителями 31 страны-участницы… У вас должна быть надлежащая медицинская страховка, все необходимые номера экстренных служб и информация о самом важном — FAN ID. Мы также призываем фанатов быть хорошими гостями России и соблюдать все местные законы и правила", — говорится в заявлении Джонсона.

По словам министра, как ожидается, Россию во время чемпионата посетят от 4 до 10 тысяч британских футбольных фанатов. При этом МИД напоминает, что в трех городах, где пройдут матчи (Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург), находятся британские консульства. В другие города, где пройдут матчи с участием сборной Англии, будут направлены мобильные группы представителей МИД.

Первой для сборной Англии на ЧМ-2018 будет встреча с командой Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде.