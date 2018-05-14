На юге Италии задержали наркодилера в футболке "наркодилер"

РИМ, 14 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры задержали торговца наркотиками, курсировавшего по улицам города Бриндизи на юге страны в футболке с надписью Pusher ("пушер", наркодилер).

Остановленный в минувшую пятницу за рулем автомобиля 33-летний итальянец занервничал и для обычной проверки вел себя слишком

беспокойно. Дополнительные подозрения у карабинеров вызвала футболка с провокационной ярко-красной надписью и стойкий запах гашиша, исходящий из салона Alfa Romeo.

В ее багажнике нашлось 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, разложенных по пакетам. Также выяснилось, что мужчина даже не имел права садиться за руль, так как у него нет и никогда не было водительского удостоверения.

Дома у арестованного нашли электронные весы, используемые для фасовки наркотиков, готовые к продаже 19 контейнеров с гашишем и более тысячи герметично закрывающихся пакетов.