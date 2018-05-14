Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа‍

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский журнал Newsweek сравнил Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" российского лидера Владимира Путина.
Newsweek также пишет, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, который мощнее, чем V8 в американском лимузине.
Кроме того, автомобиль Трампа по прозвищу "Зверь" тяжелее на полторы тонны.
По мнению автора материала, несмотря на то, что Aurus Путина оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности он вряд ли
превосходит более старый, но мощный автомобиль Трампа.Также в статье говорится, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 миллионов долларов.
Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, говорится в материале.
Он также отметил, что между президентами сложились "интересные отношения", однако любовь к высококлассным лимузинам "объединяет двух лидеров".
Проект "Кортеж"
Неделю назад состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин планирует использовать этот автомобиль и в дальнейшем.Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.
Тяга к соревновательности
"Для американцев характерна тяга к соревновательности", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, это или комплекс, или стимул.
"Видимо, они исходят из внешнего облика и судят по опубликованным фотографиям — многие находят сходство между Cadillac и "Кортежем", — добавил эксперт.
Оленченко отметил, что Aurus проекта "Кортеж" — машина новая, красива и удобная.
"И, наверное, американцам хочется подчеркнуть, что они хотят сделать еще лучше и еще красивее", — заключил он.