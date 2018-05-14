Newsweek сравнил лимузины Путина и Трампа‍

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский журнал Newsweek сравнил Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" российского лидера Владимира Путина.

Автор статьи отметил, что российский автомобиль похож на британские люксовые лимузины Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Newsweek также пишет, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, который мощнее, чем V8 в американском лимузине.

Кроме того, автомобиль Трампа по прозвищу "Зверь" тяжелее на полторы тонны.

По мнению автора материала, несмотря на то, что Aurus Путина оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности он вряд ли

превосходит более старый, но мощный автомобиль Трампа.Также в статье говорится, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 миллионов долларов.

Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, говорится в материале.

"Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", — добавил автор.

Он также отметил, что между президентами сложились "интересные отношения", однако любовь к высококлассным лимузинам "объединяет двух лидеров".

Проект "Кортеж"

Неделю назад состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин планирует использовать этот автомобиль и в дальнейшем.Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Тяга к соревновательности

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что США важно претендовать на лидерство.

"Для американцев характерна тяга к соревновательности", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это или комплекс, или стимул.

"Видимо, они исходят из внешнего облика и судят по опубликованным фотографиям — многие находят сходство между Cadillac и "Кортежем", — добавил эксперт.

Оленченко отметил, что Aurus проекта "Кортеж" — машина новая, красива и удобная.

"И, наверное, американцам хочется подчеркнуть, что они хотят сделать еще лучше и еще красивее", — заключил он.