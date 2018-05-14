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Мнение: сравнение лимузинов Путина и Трампа – это комплекс и стимул для США

10:0314.05.2018
(обновлено: 10:19 14.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвтомобиль Aurus кортежа президента РФАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американские СМИ сравнили Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" российского лидера Владимира Путина. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко прокомментировал публикацию.

Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой сравниваются Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" российского лидера Владимира Путина.

Издание отмечает, что между президентами сложились "интересные отношения", которые идут вразрез с традиционной внешней политикой США и "удивляют мир". Однако, продолжает автор статьи, любовь к высококлассным лимузинам "объединяет двух лидеров".

Анализируя российский автомобиль, Newsweek указывает на его сходство с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Журнал отмечает, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 в американском лимузине. Кроме того, автомобиль Трампа, который получил прозвище "Зверь", тяжелее на полторы тонны.

"Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", – утверждает автор материала.

В статье приводятся данные канала Fox News, который сообщал, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 млн долларов. Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, отмечает Newsweek.

"Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", – резюмирует автор.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал публикацию американских СМИ.

"Для американцев характерна тяга к соревновательности. Им всегда важно сопоставлять и подчеркивать, что США претендуют на лидерство. Видимо, это своего рода комплекс или стимул. Мы это наблюдаем во всех сферах жизни, проявилось и в этом. Видимо, они исходят из внешнего облика и судят по опубликованным фотографиям – многие находят сходство между Cadillac и "Кортежем". Aurus проекта "Кортеж" – машина новая, красива и наверняка удобная. И, наверное, американцам хочется подчеркнуть, что они хотят сделать еще лучше и еще красивее", – сказал Владимир Оленченко.

В Москве 7 мая состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле – не на традиционном "Мерседесе", а на лимузине проекта "Кортеж".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин намерен использовать этот автомобиль и далее.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе.

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