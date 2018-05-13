Киев проверяет, писал ли консул в Гамбурге антисемитские посты в соцсетях

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинский консул в Гамбурге размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщил в воскресенье глава МИД Павел Климкин.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

"Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат",- написал Климкин на своей странице в Facebook.