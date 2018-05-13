США не подтверждают, что за нападение в Париже ответственно ИГ*

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. США пока не могут подтвердить, что за нападением на прохожих в Париже стояла террористическая группировка "Исламское государство"*, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы знаем, что об ответственности заявил "халифат" ИГИЛ*. Они сказали, что это один из их "солдат". Мы этого пока подтвердить не можем. Французские власти, с помощью всей разведывательной информации, которую только могут предоставить США, сделают все возможное, чтобы разобраться в этом в ближайшие часы", — сказал Помпео в интервью Fox News.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ. Нападавший Хамзат Азимов является выходцем из Чечни 1997 года рождения, в 2010 году он получил гражданство Франции.

* Террористическая организация, запрещена в России