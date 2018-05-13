Израиль стягивает тысячи солдат на палестинские территории, боясь протестов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая — РИА Новости. Израильская армия стягивает подкрепления из тысяч солдат к границам сектора Газа и на Западный берег реки Иордан, опасаясь в ближайшие дни палестинских протестов, превосходящих по массовости и накалу события последних недель, сообщили военные.

Обострения обстановки силовики ждут в связи с запланированным на понедельник открытием в Иерусалиме посольства США и отмечаемой во вторник 70-й годовщиной Накбы — палестинской национальной катастрофы, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев, изгнанных израильтянами из своих домов.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус говорит, что подкрепления составляют три пехотные бригады. Две из них будут развернуты вдоль границ сектора Газа, где волнения идут с конца марта, одна — переброшена на Западный берег, который пока оставался в стороне от протестов.

Бригада насчитывает около двух тысяч бойцов, то есть общая численность дополнительных армейских подразделений может достигать шести тысяч человек, пояснил РИА Новости один из израильских офицеров. Местные СМИ говорят об удвоении военной группировки на палестинских территориях.

"Армия готова к тому, что планирует (правящее в секторе Газа движение) ХАМАС, к различным враждебным действиям 14 мая, 15-го, в течение предстоящей недели. У нас развернуты три (дополнительные) пехотные бригады, две — в Газе, одна — в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега). Конечно, мы плотно координируем свои действия с израильской полицией и различными службами безопасности", — сказал Конрикус.

Армейское командование пошло на редкий шаг, освободив подчиненных от боевой учебы с тем, чтобы они могли целиком сконцентрироваться на противодействии палестинским беспорядкам.

Наибольшую обеспокоенность у военных вызывает сектор Газа, где, по их данным, возможны попытки прорыва границы толпами местных жителей. Если до сих пор исламистские власти анклава старались контролировать и сдерживать акции протеста, то в последние дни они демонтируют командные и наблюдательные посты в приграничных районах, констатирует армейская пресс-служба.

"Это свидетельствует о том, что террористическая организация ХАМАС… открыто работает над тем, чтобы максимизировать размах беспорядков", — сказано в пресс-релизе.

На вторник, 15 мая, палестинцы планируют кульминацию "Великого марша возвращения" — череды многотысячных протестов, регулярно перерастающих в столкновения с израильскими военными на границах сектора Газа и унесших с 30 марта жизни свыше полусотни жителей анклава.