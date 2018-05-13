Похищенные в ДРК британцы освобождены

ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Похищенные в Демократической республике Конго (ДРК) в пятницу британские граждане освобождены, сообщил в воскресенье глава МИД Британии Борис Джонсон.

Двое британцев были похищены неизвестными во время посещения национального парка Вирунга, где в апреле при нападении боевиков погибли шесть сотрудников. Сопровождавшая британцев женщина-гид была убита на месте.

"Рад сообщить, что двое британских граждан, захваченных в заложники в ДРК, освобождены. Благодарю за помощь власти ДРК и руководство заповедника. С грустью думаю о погибшей при захвате сотруднице национального парка и раненом при инциденте водителе", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Джонсона.

В регионе, где находится парк, отмечались вспышки насилия. Всего за последние годы местные боевики убили 175 сотрудников нацпарка.

Национальный парк Вирунга основан в 1925 году и является одним из старейших в Африке. На территории парка обитают около четверти горных горилл мира, находящихся на грани исчезновения. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.