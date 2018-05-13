В Афганистане четыре талиба* подорвались на собственной бомбе

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четыре боевика радикального движения "Талибан"* погибли при установке самодельных взрывных устройств в провинции Пактия на юго-востоке Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел утром в субботу в районе Ахмадабад провинции Пактия. Боевики закладывали самодельные взрывные устройства на одну из главных дорог, когда одна из бомб преждевременно взорвалась. Погибли четыре террориста.

Отмечается, что антиправительственные вооруженные группы часто используют взрывчатые вещества для организации терактов на дорогах, взрывов автомобилей чиновников и сотрудников служб безопасности.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), за первые три месяца 2018 года в Афганистане погибли 763 и пострадали 1495 мирных жителей. По сравнению с прошлым годом, число жертв в результате деятельности антиправительственных элементов увеличилось на 6%. Одной из основных причин жертв среди мирного населения в этом году стали самодельные взрывные устройства.

* Террористическая организация, запрещенная в России