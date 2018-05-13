В Афганистане четыре талиба* подорвались на собственной бомбе

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четыре боевика радикального движения "Талибан"* погибли при установке самодельных взрывных устройств в провинции Пактия на юго-востоке Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление местной полиции.
Отмечается, что антиправительственные вооруженные группы часто используют взрывчатые вещества для организации терактов на дорогах, взрывов автомобилей чиновников и сотрудников служб безопасности.
По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), за первые три месяца 2018 года в Афганистане погибли 763 и пострадали 1495 мирных жителей. По сравнению с прошлым годом, число жертв в результате деятельности антиправительственных элементов увеличилось на 6%. Одной из основных причин жертв среди мирного населения в этом году стали самодельные взрывные устройства.
* Террористическая организация, запрещенная в России