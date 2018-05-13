Макрон выразил соболезнования в связи с нападением на прохожих в Париже

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибшего в результате нападения неизвестного на прохожих в субботу вечером в Париже и отметил "смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста".

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 мая 2018 г.

​Он отметил, что Франция вновь платит цену за кровь, но ни на каплю не уступит врагам.