У сектора Газа в стычках с израильскими военными погиб 15-летний палестинец

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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 12 мая — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений демонстрантов и израильских военных, которыми сопровождается очередная серия многотысячных протестов на границах сектора Газа, сообщил в пятницу РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

Министерство здравоохранения Палестины ранее сообщало, что число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев на границах Газы в минувшую пятницу составило 448 человек.

"15-летний палестинец скончался от ранений, полученных вчера (в пятницу — ред.) в результате обстрела демонстрантов израильскими солдатами на восточной границе города Рафах", — заявил аль-Кидра.

Собеседник агентства также добавил, что число погибших за все время выступлений достигло 49 человек.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются седьмую пятницу подряд, приближаясь к кульминации. Она ожидается в следующий вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев, изгнанных израильтянами из своих домов.

Военные отвечают спецсредствами и снайперским огнем. Объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.