У сектора Газа в стычках с израильскими военными погиб 15-летний палестинец

ГАЗА, 12 мая — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений демонстрантов и израильских военных, которыми сопровождается очередная серия многотысячных протестов на границах сектора Газа, сообщил в пятницу РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.
"15-летний палестинец скончался от ранений, полученных вчера (в пятницу — ред.) в результате обстрела демонстрантов израильскими солдатами на восточной границе города Рафах", — заявил аль-Кидра.
Собеседник агентства также добавил, что число погибших за все время выступлений достигло 49 человек.
Военные отвечают спецсредствами и снайперским огнем. Объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.