В Казахстане назвали причину крушения Як-12 в 2017 году

АЛМА-АТА, 12 мая – РИА Новости. Основной причиной катастрофы самолета Як-12М в июле 2017 года в Алма-Атинской области Казахстана, унесшей жизни двух человек, стало выполнение маневров на чрезмерно малых высоте и скорости, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.

Самолет Як-12М, принадлежащий ТОО "КазАвиа", упал в Алма-Атинской области 27 июля 2017 года. В результате падения самолета погибли находившиеся на борту пилот и представитель крестьянского хозяйства. Самолет выполнял авиахимработы.

"Основной причиной авиакатастрофы явилось выполнение маневров воздушного судна (развороты с креном, превышающим максимально разрешенный) на недопустимо малых высоте и скорости полета воздушного судна", — говорится в опубликованном в субботу сообщении министерства по итогам расследования причин аварии.

По данным ведомства, "такие маневры, а также отвлечение внимания и утрата контроля над управлением самолетом, высотой и скоростью полета, привели к потере высоты полета и столкновению воздушного судна с земной поверхностью с правым креном".

Кроме того, способствующими факторами, а также недостатками, выявленными в ходе расследования авиационного происшествия, явились злоупотребление командиром воздушного судна алкоголем во время предполетного отдыха, а также возможное непреднамеренное вмешательство в управление самолетом пассажира, так как самолет оборудован двойными органами управления. Нахождение в кабине пилота воздушного судна постороннего лица, не связанного с выполнением полетного задания, названо среди нарушений. Расследование также установило, что командир самолета выполнил взлет с массой, превышающей максимально допустимую взлетную массу для данного воздушного судна.

По результатам расследования комитету гражданской авиации МИР рекомендовано рассмотреть возможность отзыва у ТОО "НАК Казавиа" свидетельства на выполнение авиационных работ и ужесточить контроль и надзор над эксплуатантами воздушных судов, выполняющих различные виды авиационных работ на посадочных площадках вне базовых аэродромов, в части соблюдения членами экипажей режима предполетного отдыха, а также недопущения в кабину воздушных судов посторонних лиц, не связанных с выполнением полетного задания.

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