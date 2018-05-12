Рахмон: в войнах за пределами Таджикистана погибли более 500 граждан страны

ДУШАНБЕ, 12 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. До настоящего времени в войнах за пределами Таджикистана погибли более 500 граждан страны, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своей встречи с представителями гражданского общества, интеллигенции и духовенства, сообщает пресс-службы главы государства.

"До настоящего времени в войнах за пределами Таджикистана погибли более чем 500 таджикских граждан. При этом, по словам президента, мужчины отправились в "горячие точки", взяв с собой жен и маленьких детей, которые после гибели боевиков остались на чужбине на произвол судьбы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент отметил, что большинство граждан Таджикистана примкнули к террористическим организациям, будучи в трудовой миграции, либо во время совершения хаджа или прохождения религиозного обучения за пределами страны.

Рахмон пояснил, что имам-хатибы (настоятели мечетей) играют важную роль в деле религиозного просвещения граждан, однако в то же время отметил, что некоторые из них сами приняли чуждые верующим идеи и встали на радикальный путь.

По словам президента, в течение нескольких последних лет были задержаны и осуждены 23 имам-хатиба и их заместители, ставшие членами террористических и экстремистских группировок.

По мнению президента Таджикистана, на ситуацию в Афганистане, которую он назвал тревожной, "повлияла и политическая обстановка в мире, в сложной общественно-политической обстановке нет вины афганского народа".

"Как мы видим, даже объединенные силы ведущих государств мира не могут стабилизировать обстановку в соседнем государстве. Мы считаем, что народ Афганистана должен сам решать свою судьбу и все мировое сообщество должно помочь афганскому народу в решении этого вопроса", — заявил Рахмон.

Он подчеркнул, что с учетом того влияния, которое оказывает на ситуацию с безопасностью в Центральной Азии обстановка в Афганистане, "мы не можем оставаться в стороне в этом вопросе".

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