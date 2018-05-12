МИД Египта назвал темы, которые глава ведомства планирует обсудить в Москве

КАИР, 12 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе предстоящего 14 мая визита в Москву планирует обсудить с российскими коллегами в числе прочих вопросы туризма, а также иранское ядерное досье, говорится в заявлении официального представителя МИД АРЕ Ахмеда Абу Зейда.

"Переговоры Самеха Шукри и (главы МИД РФ) Сергея Лаврова будут касаться путей развития и укрепления двусторонних отношений во всех областях, включая политическую, экономическую, культурную и туристическую… Министры затронут региональные проблемы, представляющие интерес для обеих сторон, в том числе, кризисы в Сирии, Ливии, Йемене, ядерное соглашение с Ираном, обсудят позиции двух стран по этим проблемам", — говорится в заявлении.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередной раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта состоится 14 мая. Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате "2+2".