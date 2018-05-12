МИД Египта назвал темы, которые глава ведомства планирует обсудить в Москве

КАИР, 12 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе предстоящего 14 мая визита в Москву планирует обсудить с российскими коллегами в числе прочих вопросы туризма, а также иранское ядерное досье, говорится в заявлении официального представителя МИД АРЕ Ахмеда Абу Зейда.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередной раунд переговоров министров иностранных дел и министров обороны России и Египта состоится 14 мая. Предполагается, что будут проведены раздельные профильные встречи, а также встречи в формате "2+2".