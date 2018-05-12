Глава Узбекистана и командующий Центкома США обсудили сотрудничество в ВТС

ТАШКЕНТ, 12 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в субботу принял командующего Центральным командованием Вооруженных Сил США генерала Джозефа Вотела, стороны обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам обеспечения стабильности в регионе, в частности, мирного урегулирования ситуации Афганистане, добавили в пресс-службе.

"Подчеркнуто, что американская сторона высоко оценивает и поддерживает итоги международной конференции по Афганистану, проведённой по инициативе президента Узбекистана в марте этого года в Ташкенте", — пояснили в пресс-службе.

Также было особо отмечено, что обеспечение мира и стабильности в Афганистане открывает широкие возможности для наращивания регионального торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в интересах всех государств региона.

"В завершение беседы выражена твёрдая убежденность, что предстоящий официальный визит президента Республики Узбекистан в США выведет узбекско-американское партнёрство на качественно новый уровень, наполнит взаимовыгодное сотрудничество конкретным практическим содержанием", — добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана посетит с первым официальным визитом США 15-17 мая.