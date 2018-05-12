Лидеры ДНР и ЛНР провели встречу в Луганске

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко приехал в Луганск в день празднования создания Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Это первая официальная встреча на таком мероприятии (День Республики в ЛНР, — ред.). Скажу честно, очень приятно, что я сюда приехал. Для нас эта поездка значит больше, чем даже мероприятия, которые были у нас вчера (День Республики в ДНР, — ред.). Мы всему миру показываем, что Донецк и Луганск — это одна и та же территория, это одна и та же страна, это Донбасс", — сказал Захарченко журналистам.

Он подчеркнул, что Донбасс никогда не был разделен между собой. Захарченко также поздравил исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и всех луганчан с праздником.

"От чистого сердца от себя, от своей семьи от всех жителей Донецкой народной республики поздравляю всех луганчан. Всю Луганскую народную республику с днем рождения. Желаю счастья, процветания, победы нам общей, мира и чистого неба", — сказал Захарченко.

В свою очередь Пасечник заявил, что этот визит стал "очень приятным сюрпризом". И подчеркнул, что цели и задачи у республик одинаковые.