В Казахстане пьяный водитель протаранил вход в здание обладминистрации

АЛМА-АТА, 12 мая – РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля Nissan Patrol в субботу врезался в здание акимата (администрации) Актюбинской области Казахстана и повредил центральный вход, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) области.

По информации пресс-службы, в правоохранительные органы поступило телефонное сообщение о том, что нетрезвый водитель управляет машиной Nissan Patrol. После этого указанный автомобиль заметил полицейский патрульный экипаж. Сообщается, что водитель совершал агрессивные маневры.

"Водитель автомашины не подчинился законным требованиям сотрудников полиции прекратить движение, в результате чего совершил столкновение с фасадом здания областного акимата, повредив элементы конструкции дверного проема центрального входа", — говорится в пресс-релизе областной полиции.

За рулем автомашины находился 53-летний житель областного центра, который ранее привлекался к административной ответственности как семейный дебошир. Наркологическая экспертиза показала, что водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту начато административное производство по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", а также досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.