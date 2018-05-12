В Казахстане пьяный водитель протаранил вход в здание обладминистрации

АЛМА-АТА, 12 мая – РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля Nissan Patrol в субботу врезался в здание акимата (администрации) Актюбинской области Казахстана и повредил центральный вход, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) области.
"Водитель автомашины не подчинился законным требованиям сотрудников полиции прекратить движение, в результате чего совершил столкновение с фасадом здания областного акимата, повредив элементы конструкции дверного проема центрального входа", — говорится в пресс-релизе областной полиции.
За рулем автомашины находился 53-летний житель областного центра, который ранее привлекался к административной ответственности как семейный дебошир. Наркологическая экспертиза показала, что водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
По данному факту начато административное производство по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", а также досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.