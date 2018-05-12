Систему власти в ЛНР сформируют до 2023 года, заявил Пасечник

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в рамках программы социально-экономического и политического развития ЛНР "Наш выбор" будет до 2023 года окончательно сформирована система государственной власти.
Он уточнил, что до 2023 года поставлена задача создать законодательную, административную и экономическую базы, закончить процесс организации работы органов местного самоуправления в городах и районах Луганской народной республики.
"В ЛНР успешно работают общественные организации и движения, что свидетельствует о формировании гражданского общества. Ведущей общественно-политической силой сегодня является общественное движение "Мир Луганщине", которое появилось осенью 2014 года и насчитывает в своих рядах более 110 тысяч граждан Республики. А общее количество членов профсоюзов – более 200 тысяч человек", — сказал Пасечник.
И.о. главы ЛНР подчеркнул, что общественные организации принимают активное участие в формировании республиканской политики и "являются кадровым резервом для институтов власти, бизнеса, СМИ и других профессиональных сфер".
"Мы продолжим государственное строительство и улучшение наших политических институтов в ближайшие пять лет",- заявил Пасечник.
Он уточнил, что в первую очередь необходимо развивать и совершенствовать законодательство, а том числе защищать жителей ЛНР от коррупции на законодательном уровне, обеспечивать результативную и эффективную работу органов власти всех уровней, облегчить интеграционные процессы с Российской Федерацией.
"Пришло время пересмотреть подходы к формированию органов местного самоуправления и принципов организации их работы. Руководители территорий для качественного выполнения своих обязанностей должны иметь больше полномочий, обеспеченных финансированием, и нести больше ответственности", — уточнил Пасечник.-0-