Систему власти в ЛНР сформируют до 2023 года, заявил Пасечник

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в рамках программы социально-экономического и политического развития ЛНР "Наш выбор" будет до 2023 года окончательно сформирована система государственной власти.

"К 2023 году должен быть закончен процесс формирования системы государственной власти, создана крепкая основа для дальнейшего развития Луганской народной Республики как современного, независимого и сильного государства", — сказал Пасечник.

Он уточнил, что до 2023 года поставлена задача создать законодательную, административную и экономическую базы, закончить процесс организации работы органов местного самоуправления в городах и районах Луганской народной республики.

"В ЛНР успешно работают общественные организации и движения, что свидетельствует о формировании гражданского общества. Ведущей общественно-политической силой сегодня является общественное движение "Мир Луганщине", которое появилось осенью 2014 года и насчитывает в своих рядах более 110 тысяч граждан Республики. А общее количество членов профсоюзов – более 200 тысяч человек", — сказал Пасечник.

И.о. главы ЛНР подчеркнул, что общественные организации принимают активное участие в формировании республиканской политики и "являются кадровым резервом для институтов власти, бизнеса, СМИ и других профессиональных сфер".

"Мы продолжим государственное строительство и улучшение наших политических институтов в ближайшие пять лет",- заявил Пасечник.

Он уточнил, что в первую очередь необходимо развивать и совершенствовать законодательство, а том числе защищать жителей ЛНР от коррупции на законодательном уровне, обеспечивать результативную и эффективную работу органов власти всех уровней, облегчить интеграционные процессы с Российской Федерацией.

"Пришло время пересмотреть подходы к формированию органов местного самоуправления и принципов организации их работы. Руководители территорий для качественного выполнения своих обязанностей должны иметь больше полномочий, обеспеченных финансированием, и нести больше ответственности", — уточнил Пасечник.-0-