МОСУЛ, 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Реконструкция иракского города Мосул, пострадавшего в результате боев между армией Ирака и террористической группировкой "Исламское государство"*, так и не началась, несмотря на обещания международного сообщества, заявил в интервью РИА Новости Халед аль-Обейди — экс-глава МО страны и один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов.

По словам аль-Обейди, в Мосуле с момента окончания войны "не было построено ни одного здания, несмотря на обещания международного сообщества, и стран региона".

Инфраструктура и жилищный фонд города сильно пострадали в ходе боев армии с боевиками ИГ*.

"Все были озабочены этой темой, но с окончанием войны, только лишь было поднято знамя победы, про Мосул забыли. В городе до сих пор под развалинами домов находятся тела (погибших). Каждый раз, как разгребают руины, под ними находят большое количество тел", — сказал политик, добавив, что среди погибших — женщины и дети.

Иракское правительство ранее заявило о том, что для восстановления инфраструктуры Ирака потребуется около 88 миллиардов долларов США.

ИГ* захватило значительную часть Ирака в 2014 году. О полной победе над террористами группировки власти страны объявили в декабре 2017 года.