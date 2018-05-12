Багдад не примкнет ни к США, ни к России, заявил экс-глава Минобороны Ирака

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Багдад будет проводить сбалансированную внешнюю политику и не примкнет ни к США, ни к РФ, у него свои задачи, считает Халед аль-Обейди — экс-глава МО Ирака, один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов.

Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*.

Как заявил аль-Обейди в интервью РИА Новости, Ирак продолжит сбалансированную политику, начатую премьер-министром Хайдером аль-Абади, и не примкнет ни к одному из сложившихся в регионе и мире альянсов.

"Нам не хотелось бы быть ни в оси РФ, ни США, чтобы доставить себе еще больших бед. У нас есть внутренние проблемы. Мы хотим восстановить свою страну, хотим восстановить достойную жизнь иракского гражданина любым способом, и сохранить суверенитет Ирака", — заявил политик.

По мнению большинства опрошенных РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны, экс-министр обороны аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет этой коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Читайте полный текст интервью на сайте Ria.ru >>