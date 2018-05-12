Экс-министр Ирака назвал главной задачей нового кабмина борьбу с коррупцией

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Главной задачей будущего правительства Ирака станет противодействие коррупции и построение правового государства, заявил в интервью РИА Новости Халед аль-Обейди — экс-глава МО страны, один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов.

Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*.

"Считаю, что главной задачей, стоящей перед правительством, является: противодействие коррупции, которая стала причиной разрушения иракского государства, обеспечение верховенства закона, начало работы по строительству правового государства и гражданского общества. Это главные вызовы, здесь мы должны сильно поработать", — заявил политик.

По мнению большинства опрошенных РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны, экс-министр обороны аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет этой коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Следующий фаворит предвыборной гонки — "Альянс фатх", список которого возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над террористической группировкой ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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