Экс-министр Ирака назвал главной задачей нового кабмина борьбу с коррупцией

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Главной задачей будущего правительства Ирака станет противодействие коррупции и построение правового государства, заявил в интервью РИА Новости Халед аль-Обейди — экс-глава МО страны, один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов.
"Считаю, что главной задачей, стоящей перед правительством, является: противодействие коррупции, которая стала причиной разрушения иракского государства, обеспечение верховенства закона, начало работы по строительству правового государства и гражданского общества. Это главные вызовы, здесь мы должны сильно поработать", — заявил политик.
Следующий фаворит предвыборной гонки — "Альянс фатх", список которого возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над террористической группировкой ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.