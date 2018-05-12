МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. США несут большую часть ответственности за межконфессиональную рознь и связанные с ней кризисы в Ираке, заявил в интервью РИА Новости Халед аль-Обейди — экс-глава МО страны, один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в Ираке парламентских выборов.

Выборы в парламент начались в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Американцы несут большую часть ответственности за то, что случилось в Ираке, потому что они первые, кто начал формировать правительство на основе конфессиональных квот. Во время правления Пола Бремера (глава временной американской оккупационной администрации в Ираке — ред.) было решено, что суннитам достанется пять министерств, шиитам – одиннадцать, а курдам – семь. Это стало началом межсектантского и национального разделения. Это привело к такой ситуации, которую мы сегодня имеем в Ираке — квотам и сектантству", — заявил политик.

Парламентские выборы в Ираке проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и ее союзников с целью свержения режима Саддама Хусейна. В сентябре 2010 года власти США объявили об официальном окончании боевой операции в ближневосточном государстве.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.