Казахстанский силач протащил тепловоз с вагоном весом 180 тонн

АСТАНА, 11 мая — РИА Новости. Силач из Казахстана Сергей Цырульников протянул по рельсам тепловоз и вагон весом 180 тонн. Атлет установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3.

Видео опубликовал Sputnik Казахстан.

Сергей Цырульников — четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, а также продолжатель традиций известных казахских палуанов (палуан — борец, силач. — Sputnik) Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу. Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту.

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Силач из Казахстана Сергей Цырульников протянул локомотив и вагон. Атлет установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3.



Для установления рекорда Сергей Цырульников тренировался несколько месяцев. #sputnikvideo pic.twitter.com/Z79857tQO2 — Sputnik Казахстан (@Sputniknewskz) 11 мая 2018 г.

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