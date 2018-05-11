Генсек НАТО приедет во Францию на конференцию по киберобороне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Францию и вместе с членами Североатлантического совета примет участие в конференции по киберобороне, запланированы также переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

"По приглашению французских властей Североатлантический совет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга посетит Францию 14-15 мая для участия в конференции по киберобороне", — сообщил альянс.

Помимо встречи с президентом Макроном, запланированы переговоры с министром обороны Флоранс Парли "в рамках консультаций с союзниками в преддверии саммита НАТО в Брюсселе в июле".

На следующей же неделе, 16-18 мая, Столтенберг отправится на переговоры в США.