Генсек НАТО приедет во Францию на конференцию по киберобороне

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Францию и вместе с членами Североатлантического совета примет участие в конференции по киберобороне, запланированы также переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, сообщила в пятницу пресс-служба альянса.
"По приглашению французских властей Североатлантический совет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга посетит Францию 14-15 мая для участия в конференции по киберобороне", — сообщил альянс.
Помимо встречи с президентом Макроном, запланированы переговоры с министром обороны Флоранс Парли "в рамках консультаций с союзниками в преддверии саммита НАТО в Брюсселе в июле".
На следующей же неделе, 16-18 мая, Столтенберг отправится на переговоры в США.